Por un mensaje en WhatsApp, policía habría golpeado a su esposa en Palmira

Íngrid Johana Güeje, de 25 años y esposa del agente de la policía Jonathan Humberto Ramírez, denuncia haber sido brutalmente golpeada por el uniformado. Según la mujer, los hechos se habrían registrado en la madrugada del lunes, en el corregimiento Tienda Nueva, municipio de Palmira, Valle del Cauca.

"Mi celular sonó por un mensaje en el WhatsApp, él lo leyó, no le gustó, me tiró a la cama, se me fue encima y comenzó ahorcarme y a darme golpes. No sabría explicar cómo me liberé", afirmó Güeje.

La joven mujer dijo que el mensaje decía "Te amo" y que fue enviado hacia la 1:00 de la mañana por un compañero de la oficina que, al parecer, está enamorado de ella. Asimismo, aseguró que no tiene ninguna relación sentimental con esa persona.

Güeje, quien sufrió graves lesiones, recibió una incapacidad médica de 10 días y es evaluada por Medicina Legal. "Aparte de algunas contusiones en la cabeza, tengo el tabique desviado. Me mandaron donde el otorrino y con una psicóloga, tanto para mí, como para mis hijos", agrega.

Las autoridades se pronunciaron frente al caso. "La Policía Nacional rechaza toda violencia contra la mujer. Tenemos una estrategia que va contra la violencia de género y, de acuerdo al caso que se nos presentó, este patrullero está siendo investigado disciplinariamente sin descartar que el alcance sea penal", dice el coronel Henry Jiménez, comandante Operativo de la Policía de Cali.

Noticias Caracol buscó al patrullero Ramírez en el comando de la Policía Metropolitana de la capital del Valle del Cauca, pero no fue posible hablar con él.