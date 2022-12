Por un rosario de huecos, comunidad bloqueó dos vías de un mismo barrio en Cali

Con costales llenos de arena y piedras, los habitantes del barrio El Troncal, en el oriente de Cali, bloquearon una vía para evidenciar la problemática que atraviesan debido al mal estado de la calle ante la falta de una respuesta por parte de las autoridades competentes.

“Muy mala la calle, mucho problema con la vía cerrada, pero tenemos que continuar así hasta que nos colaboren”, manifestó Flor Alba Viveros, afectada.

Para llamar la atención, ubicaron una matera sobre la vía con la que quieren mostrar el tiempo que puede pasar sin que les den una solución.

“Hemos estado en Infraestructura y Emcali, hemos mandado los recursos de petición, hecho varias quejas, se han hecho todas las diligencias pertinentes para que nos colaboren pero hasta el momento no ha sido viable”, dijo Lizeth Sánchez, afectada.

Tras un recorrido por la cuadra, a una distancia no mayor a los 100 metros, se contaron 80 huecos.

“Son bastante profundos y, fuera de eso, los zancudos que se están creando ahí representan un problema de salud”, agregó Mario Muñoz, afectado.

A pocas cuadras, en el mismo barrio se encontró la misma problemática, otra calle fue cerrada, según vecinos porque no hay por dónde pasar.

“Es impresionante el abandono del Alcalde por este sector, por acá pasa mucha tractomula”, concluyó Jason Santacruz, afectado.

La comunidad espera que las autoridades locales den una pronta solución.