Por una bacteria, bebé que estaba bajo protección del ICBF habría muerto en Cali

Autoridades médicas aún no han presentado reportes de las causas del fallecimiento de la menor. Versiones preliminares hablan de que una bacteria habría afectado algunos órganos de la pequeña, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario del Valle y llevaba varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La bebé de siete meses, junto a sus cuatro hermanos, habían sido retirados de su familia y quedado en manos del Instituto de Bienestar Familiar, por problemas de salud y desnutrición. Los menores fueron llevados a un hogar de paso de la institución donde la niña se enfermó.

Gloria Lucero Echeverry, aseguró que hace tres meses funcionarios del ICBF llegaron a su casa y se llevaron a sus cinco hijos entre los siete meses y 8 años.

"En ningún momento estaban desnutridos yo tengo vecinos que me comprueben que era por des nutrición", dijo Echeverry, madre de la menor fallecida.

"Nadie siente el dolor que tengo por la muerte de mi hija y porque andan diciendo lo que no es", agregó la mujer.

El médico del centro asistencial afirmó que la pequeña paciente adquirió una infección que le afectó varios órganos vitales.

“Fue una bacteria que le afecto órganos como el hígado y el intestino”, indicó Eduardo Cruz, gerente médico del HUV.

El ICBF expresó que los niños fueron llevados a un hogar de paso y que allí la menor se complicó en su estado de salud.

"Hay evidencia que la madre sustituta la lleva recurrentemente al médico por presunta alguna afectación de salud y queremos saber cuál fue la intervención médica y tratamiento", manifestó Jhon Arley Murillo, director regional del ICBF.

Desesperada, la madre de los pequeños espera que le devuelvan a sus otros cuatro hijos lo más pronto posible y que se investigue la muerte de su bebé.