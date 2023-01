Por una movilidad sostenible, Cali tendrá patinetas eléctricas y el alcalde estrenó una de ellas

Son en total 1.000 de estos vehículos los que se integrarán al sistema de transporte masivo de la ciudad a partir del 2019. Conozca cómo funcionarán.

El proyecto de las patinetas eléctricas, que se sumarán a la movilidad de Cali, fue presentado por un empresario y por la Alcaldía municipal.

"Van a estar disponibles en diferentes puntos de la ciudad. Con una aplicación móvil se desbloquea la patineta, básicamente esa aplicación móvil es totalmente gratis", explicó Enrique Cuéllar, presidente de Lime para Colombia.





El alcalde @MauriceArmitage quiere que Cali sea un referente de movilidad sostenible en el país a través de nuevas ofertas amigables con el medio ambiente como los monopatines eléctricos de @LimeBike que habrá en la ciudad.#CaliSeMueveSostenible pic.twitter.com/2AIuceQtYv — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) December 18, 2018





Las patinetas podrán ser alquiladas por los caleños que pagarán una tarifa no superior a la del MIO, cuyo pasaje cuesta actualmente 2.000 pesos, y si van a tomar los buses del masivo el valor se integra al sistema.

Algunos ciudadanos se manifestaron a favor de la iniciativa. "Me parece un mecanismo excelente, porque pues ayuda a la gente para la movilidad. Es una implementación muy adecuada y más ahora que tenemos tanta dificultad para el movimiento", expresó Sully Sinisterra, habitante de la capital vallecaucana.

Por su parte, el alcalde Maurice Armitage, quien se subió a la patineta, habló de los beneficios de este transporte. "Todo lo que sea movilidad rápida y tranquila, y que no produzca polución, será bienvenida a Cali", dijo.





Cali debe ser verde y amigable con el medio ambiente. Por eso el plan piloto de distancias cortas que implementaremos con los monopatines eléctricos de los amigos de @LimeBike es perfecto. Hagamos a un lado los carros que polucionan y sigamos teniendo el aire más puro del país. https://t.co/lEKaSwXuxI — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) December 19, 2018

Las patinetas que circularán inicialmente por las ciclorrutas, tienen una autonomía de 60 kilómetros por cada carga, que debe ser de ocho horas.