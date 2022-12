Por una persecución entre amigos este caleño se convirtió en atleta y ahora ganó una beca

Se trata de Jonathan Rodríguez, quien con 15 años y una corta carrera en esta disciplina, que le ha dado frutos, cumplirá sueño de alternar deporte con estudio.

Pero su llegada al atletismo se dio de manera curiosa. Lo que inició como una persecución entre amigos, terminó siendo para Jonathan lo que hoy es su proyecto de vida.

"Me crucé con compañero muy cansón, me empujó, y él entrenaba atletismo, y salí yo a perseguirlo. Corrimos prácticamente 1 kilómetro y medio, entonces él para tranquilizarme de la maldad que me había hecho me dijo que era bueno para correr, que por qué no iba a entrenar con él", relató.

Tras cinco años como atleta profesional, un record nacional y un oro en los Suramericanos de la Juventud, este caleño es uno de los beneficiados por una empresa privada para obtener una beca de $20 millones.

"Una parte es para invertirla en mí, para mi deporte, y la otra para estudiar una muy buena carrera", explicó Rodríguez.

Inspirados en sus ídolos jóvenes como Jonathan encontraron en el deporte un estilo de vida que hoy les permite soñar con unos Olímpicos.