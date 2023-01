Por uno pagan todos: sanción que aplicarán al América y sus barras por disturbios afuera del Pascual

El hecho ocurrió tras derrota de los rojos con Millonarios. Ahora, el mal comportamiento repercutirá no solo en sus protagonistas, también en el resto de hinchas.

Los desmanes a las afueras del Pascual Guerrero causados por algunos hinchas escarlatas, quienes además no ingresaron al compromiso, desencadenaron nuevas sanciones, tanto para las barras como para el club.

"El próximo partido que juega el América contra Jaguares se jugará a puerta cerrada, no se permitirá el ingreso de ningún hincha al estadio, eso por una fecha. En segundo lugar, a las barras populares del América no se les permitirá el ingreso de ningún tipo de trapo, ni de instrumentos musicales al estadio, por el resto de semestre", informó Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali.



Dos policías heridos por disturbios de hinchas del América de Cali tras derrota frente a Millonarios Entre tanto, comerciantes de los alrededores del Pascual Guerrero dijeron que la situación es insostenible y que prácticamente no se puede trabajar. Como el caso de Andrea Mazuera, quien tuvo que suspender la venta de comida durante los días de partido.

"Desde que empezamos este año, no hemos podido volver a abrir por las tardes, ha sido imposible, por seguridad preferimos no hacerlo", aseguró la mujer.

Hacia el lado occidental del estadio hay cinco locales comerciales que no se han podido alquilar, precisamente por la situación que se presenta cuando hay encuentros futboleros. Habitantes del sector también manifestaron zozobra ante este tipo de hechos.



“A quienes insisten en tener comportamientos violentos tenemos que decirles que tendremos cero tolerancia con estos actos y cada vez tomaremos medidas más fuertes. No vamos a permitir que unos pocos desadaptados afecten la convivencia” @villamizar. #FútbolEnPaz. pic.twitter.com/lRhIn2CdMc — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) August 29, 2018

Asimismo, autoridades caleñas anunciaron que, para evitar los desórdenes en las afueras del recinto deportivo, se prohibirá a las barras del América hacer reuniones en espacios públicos durante dos meses.



“Buscamos alejar a los vándalos del estadio, para que las familias y los verdaderos hinchas acudan al estadio con la tranquilidad que desde @AlcaldiaDeCali en articulación con @PoliciaCali y demás instituciones, estamos para garantizar su seguridad” @villamizar — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) August 29, 2018

