Por venganza, hombre habría incendiado casa de su exjefe en el centro de Cali

Las altas llamas en el interior de una vivienda generaron pánico entre los habitantes del barrio San Bosco, en el centro de Cali, que tuvieron que permanecer algunos minutos en la calle para evitar la inhalación de humo.

El propietario de la casa no se dio cuenta del incendio porque estaba durmiendo. Aseguró que logró salir a tiempo gracias a las llamadas de alerta de sus vecinos.

“Me decían que saliera por el portón entonces por allá de la mano le saqué el pasador y me salí, cuando yo me asomé al salón estaba encendido, entonces salí por la puerta de la casa”, afirmó Javier García, dueño de la vivienda.

Según varios habitantes de la zona, la conflagración fue provocada por un hombre, que huyó, luego de causar la emergencia. “Aparentemente vio a alguien que lanzó algo y que estaba corriendo y empezó a mirar qué era lo que había pasado”, dijo Gildardo Bolaños, habitante del sector.

“Un trabajador que yo tenía hasta el lunes que lo cogí robando, él lo hizo. Vieron cuando él con un galón se subió y le echó la gasolina, entonces con una candela le prendió”, manifestó el afectado.

Después de intensas labores por parte de 15 unidades de Bomberos, el incendio fue extinguido. “Hay varias versiones del dueño pero eso no está confirmado ni por la Policía ni por parte nuestra, ya cuando esté más controlado vamos a mirar que lo provocó”, indicó el sargento Jorge Forero, jefe de la estación del barrio Alameda.

Los organismos de socorro reportaron que las llamas consumieron el 80 % de la vivienda.