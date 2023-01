Porque le pidió que se acostara temprano, mujer casi termina ahorcada a manos de esposo

A la ciudadana aún no le cabe en la cabeza la agresión que sufrió por parte de su ahora expareja. Otra víctima de maltrato también contó su drama.

Se estima que en diciembre el maltrato contra la mujer se dispara. Al día se presentan nueve actos de violencia intrafamiliar. Dos de las afectadas por este flagelo en Colombia hablaron con Noticias Caracol.

Una de ellas es María Fernanda Penilla, en Cali, quien señala que, aunque su exesposo ya la había agredido, cuando sintió que estaba al borde de la muerte fue que reaccionó.

"Se enojó porque le pedí que se acotara temprano porque teníamos que madrugar a las Lajas y llegó a ahorcarme, me tuvo casi dos horas encerrada en una habitación", relató María Fernanda.

Por su parte, Kelly Méndez dijo que está viva de milagro. Hace cuatro años fue víctima de violencia a manos de su exnovio. Bastaron solo unos segundos para que el hombre la atacara mientras le decía que, si no era para él, no era para nadie.

"Se me abalanzó, con sus dos rodillas me apretó la cadera, me bajó la silla del carro y empezó a decirme que yo no me daba cuenta de todo lo que él estaba haciendo por mí. Ahí fue cuando me enterró el cuchillo en el pecho, luego me lo sacó y me lo enterró en el seno izquierdo", contó Kelly.

La mujer señaló que le rogó al sujeto que la llevara a un centro asistencial y que dirían que se trtó de un atraco. Cuando logró atención médica, lo denunció. Dijo que esta persona fue capturada y ocho meses después fue condenada a ocho años de prisión. Sin embargo, conoció que, al parecer, le rebajaron la pena y le dieron casa por cárcel.

Mariluz Zuluaga, diputada del Valle del Cauca, trabaja para que en este departamento se reduzcan las cifras. En lo corrido del año en la región se reportan 8.155 agresiones contra la mujer y 126 fueron asesinadas.

Entre tanto, a septiembre de este año 722 mujeres fueron asesinadas en Colombia, o sea, dos víctimas al día, el aumento es del 7.4%.

"Lastimosamente en estas épocas de festividades decembrinas donde se ingiere licor, donde hay fiestas, donde hay otro tipo de actividades, lastimosamente son las fechas donde más violencia hay, casi que en un 30% se aumenta", indicó la diputada Zuluaga.

En el Valle ya opera el Código Rosa, para que las autoridades lleguen hasta la víctima y con las pruebas actúen y que en el caso de María Fernanda y Kelly no las dejen sin protección.