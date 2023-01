“Posibilidad de que vuelva a caminar es del 1%”: drama de joven herido durante paro nacional

Estuvo al borde de la muerte por un tiro que recibió. Su familia dice que fue un policía quien disparó y la Fiscalía investiga el caso.

El pasado 21 de noviembre, mientras muchos ciudadanos en Cali temían que vándalos o encapuchados ingresaran a sus hogares, luego de ser decretado el toque de queda, Duván Villegas vivía lo que él describe como el peor momento de su vida.

Duván, de 27 años de edad, recibió un impacto con arma de fuego cuando iba camino a su vivienda y quedó en medio de una de las manifestaciones.

“Nos disparaban con las armas del Esmad y todo. Toda la tarde fue así y, cuando en ese momento que recibo el disparo, también venían, hacia nosotros, muchos policías”, afirma el joven.

En un video quedó el momento en el que la comunidad trataba de subirlo a una moto para trasladarlo a un centro asistencial, donde llegó inconsciente.

Según el parte médico, el impacto comprometió seriamente el pulmón, la columna y el hígado de Duván, y, al no tener Sisbén, ni eps, su madre pidió ayuda para que fuera trasladado al Hospital Departamental del Valle, HUV.

“No se puede hacer nada, porque es un trauma raquimedular y él dice que la posibilidad de que vuelva a caminar es del 1 %”, asegura Neidy Benítez, madre de Duván.



Hasta hoy, la familia Villegas Benítez afirma que no ha recibido información sobre el responsable del hecho. Días después del incidente, la Policía aseguró que el caso está en manos de la autoridad competente.

"La Fiscalía asume la investigación. Nosotros, obviamente, estamos verificando. Lo claro es que esto, al parecer, fue después del toque de queda y no teníamos disturbios en la ciudad, en ese momento", dijo el coronel Dídier Estrada, subcomandante de la Policía de Cali.

El proyectil del arma de fuego entró y salió del cuerpo del joven, razón por la que no se habría podido tomar como evidencia en la investigación.

Y mientras en la Fiscalía se adelantan las actividades preliminares sobre el caso, que está en etapa de indagación y donde aún no se tiene identificado a un responsable, la familia exige que el proceso avance con celeridad.

Al mismo tiempo, Duván Villegas, quien es decorador de interiores y padre de dos hijos (uno de 7 años y otro de 10 meses), pide ayuda del Gobierno.

