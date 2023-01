Precluyen investigación por lavado de activos contra Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle

La decisión fue tomada por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, según confirmó el abogado de la actual mandataria de los vallecaucanos.

“Hoy, después de doce años de investigación, de practicar innumerables pruebas en Colombia y el exterior, ha tomado la decisión de precluir la investigación en favor de Dilian Francisca Toro por el delito de lavado de activos”, dijo Iván Cancino, defensor de la mandataria departamental.

El abogado celebró la noticia al señalar que estuvo “al lado de una mujer valiente” que no solo estuvo privada de su libertad, sino que “mantuvo su pundonor y dignidad”.

“Y hoy, así como hace tres meses lo hizo la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía nos reconforta con una decisión ajustada de derecho”, puntualizó Cancino.

Corte Suprema de Justicia archivó investigación contra Dilian Francisca Toro por parapolítica Entretanto, la gobernadora del Valle del Cauca también expresó que se siente “muy feliz”, pues esta investigación por lavado de activos era la última que cursaba en su contra.

“Siempre he dicho que era inocente, que no tenía ningún tipo de problemas en donde me estaban involucrando y hoy, gracias a Dios y con la ayuda de Dios y la justicia, demostramos la inocencia”, afirmó Dilian Francisca Toro.

La investigación precluida obedecía a un proceso por un presunto incremento en transacciones de divisas que, finalmente, no se logró comprobar.