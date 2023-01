“Predica hermoso”: feligrés de iglesia a la que iba supuesto pastor que integraría banda criminal

Según las autoridades, esta estructura criminal se dedicaba a los homicidios y al tráfico de estupefacientes.

Tras una operación conjunta entre la Fiscalía y la Policía Metropolitana de Cali, se logró la captura de un supuesto pastor cristiano que ayudaba a una peligrosa banda criminal a evitar el control de las patrullas camuflando armas de fuego al interior de una biblia.

Varios de los feligreses que asistían a los cultos de este pastor se mostraron sorprendidos, pues lo conocieron como un hombre de fe.



Tal es el caso de Hercilia Aguirre, quien no se perdía un culto en el que estaba el supuesto pastor: “Tantos años y nosotros yendo. Él hacía sanación, él predica muy hermoso”. Hercilia Aguirre.

Rosa Correa, no sale del estupor al enterarse de la captura de su pastor: “Aterrada, no lo creo, jamás hemos visto nada raro ahí. Mi sobrina y mi nieta van ahí”.

Junto al supuesto pastor también fueron capturadas diez personas más. Según la Policía Metropolitana de Cali, entre todos los capturados, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años, suman más de 35 antecedentes judiciales.



