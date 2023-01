Preocupación en Cali por pico y placa para taxis que pasó de dos dígitos a uno solo

Se teme que la decisión afecte la movilidad en las calles de la capital del Valle del Cauca y haga más difícil el trabajo para este gremio.

Desde este jueves 1 de agosto se empezó a aplicar la nueva medida de pico y placa para taxis en Cali, la cual pasó de dos dígitos a solo uno, luego de un acuerdo del alcalde con líderes del gremio. En ese sentido, son 1.500 vehículos que ingresan al parque automotor de la ciudad diariamente.

“Se expide el decreto correspondiente a efecto de que la medida ya no sean dos dígitos la que rige el pico y placa, sino un solo dígito”, señala Óscar Espinosa, jefe de contravenciones de la Secretaría de Movilidad.

Sin embargo, taxistas asalariados, como Francisco Jiménez, no comparten la decisión, pues “económicamente de pronto si baja un poquito el producido” y se debe trabajar “cuatro días más en el mes”.

“El dueño del carro no nos va a decir el día de mañana entrégueme menos, porque ya la jornada de trabajo es más larga. Igualmente, tenemos que responder por una entrega de 70, 80, hasta $90.000”, dice, por su parte, el taxista Joiner Arenas.

Algunos voceros del gremio señalan que se debería aumentar las acciones para combatir el transporte ilegal.

“Les va a dar muchísimo más trabajo conseguir una carrera, porque tienen que salir a competir con el otro transporte ilegal de las aplicaciones que no se ha combatido”, señala Jhonny Rangel, director de la Mancha Amarilla.

Otros aseguran que el descanso se reducirá de seis a tres días.

“No se ha concertado, no se ha socializado el tema con los conductores que son trabajadores de jornadas laborales de 18 horas diarias”, anotó, entretanto, Milton Victoria, líder de la Red de Taxistas.

La medida será sometida a análisis para saber si se suspende a finales de agosto o se extiende hasta diciembre.

