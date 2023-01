Preocupación en una comunidad que denuncia mal estado de más de 170 postes de energía

Los habitantes del sector afectado piden una intervención urgente por parte de las empresas municipales de servicios públicos.

Intranquilos se encuentran los residentes del barrio Pízamos I, ubicado en el oriente de Cali, quienes denuncian que más de 170 postes de energía presentan un evidente deterioro.

Estas estructuras han perdido la capa de concreto en la base y las varillas que los soportan están expuestas. En ese sentido, los habitantes de la zona expresaron su preocupación por la posibilidad de que ocurra un accidente, sobre todo, a propósito de los vientos fuertes de julio y agosto.

“Tengo 27 años y desde hace más de 22 que tiene el barrio no les han hecho mantenimiento. Hay aproximadamente 172 postes dañados. En noviembre pasado, Emcali le contestó a la Junta de Acción Comunal que desde el 1 de ese mes iba a hacer el arreglo”, dijo John Bolaños, líder de Pízamos I.

El joven aseguró que la empresa “nunca” acudió a realizar los trabajos que reclamaba la comunidad y que todo “fue una ilusión”, además de que el sector tiene también otras necesidades.

“Esperamos que Emcali no nos tenga abandonados, porque realmente hay un abandono. No tenemos líneas telefónicas, no tenemos alcantarillado en buen estado. Con lo de los postes es una visión del abandono total que tiene Emcali con el barrio Pízamos I”, sostuvo Bolaños.

Por eso, los habitantes de esta zona del oriente de la capital del Valle del Cauca reiteran su llamado a Emcali para que atienda y solucione estas problemáticas.