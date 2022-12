Preocupación: motociclistas en Cali no respetan prohibición del parrillero hombre

Habitantes de Cali se manifestaron preocupados porque motociclistas no respetan la prohibición de llevar parrillero hombre, medida que se aplica teniendo en cuenta el decreto 1211 del 31 de diciembre de 2015. Esta práctica va en aumento, especialmente en el sur, norte y oriente de la capital del Valle del Cauca.

"Hay un decreto que lo prohíbe, pero a nosotros no nos da la manera jurídica para inmovilizar mediante este", dijo Héctor Mauricio Álvarez, supervisor agente de tránsito.

Y, precisamente, esa imposibilidad para inmovilizar el vehículo del infractor es la que los agentes consideran como un vacío jurídico en el decreto.

Según la autoridades de tránsito, quienes sostienen que continúan realizando los controles correspondientes, en lo corrido de este año se han impuesto 215 comparendos a conductores que han sido sorprendidos incumpliendo con esta medida.

La percepción de algunos habitantes de Cali es que los delitos cometidos por hombres en motocicleta, se han incrementado.

“A mi me robaron el portátil en un semáforo cuando venia de la universidad, fueron una moto con parrillero hombre”, afirmó Kevin Amú, motociclista.

Para expertos en movilidad, la restricción debe mejorar la seguridad de los caleños, cualquier cambio a la norma debe ser estudiada.

“Que paso en realidad con el incremento de victimas de atracos o crímenes y ver si definitivamente una cosa es más importante q la otra y tomar una decisión”, manifestó Ciro Jaramillo, experto en seguridad vial.

La multa por conducir motocicleta con parrillero hombre es de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, aproximadamente 350 mil pesos.

Esta es una de las imágenes que constantemente habitantes denuncian y se ven en las calles de Cali.



