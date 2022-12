Preocupación por atención de niños con cáncer afiliados a EPS Medimás en Cali

Son varias las denuncias que contra la entidad por inoportuna entrega de medicamentos y asignación de citas a estos pacientes. Noticias Caracol conoció 2 casos.

Uno de ellos es el de una menor, de 15 años, con diagnóstico de leucemia aguda, cuyos familiares ven cómo día a día se deteriora su condición por la falta de atención médica.

"Le realizaron un trasplante de médula prácticamente obligándolos, nos tocó hacer plantones y encadenarnos allá. Antes era Saludcoop, luego Cafesalud, y ahora Medimás, y no vemos pues ningún progreso", explica Héctor Fabio Corrales, padre de la niña con cáncer.

Corrales asegura que, pese a que su hija es una paciente con trasplante, no le dan la atención requerida. "No nos dan insumo de colostomía, no nos dan medicamentos, todo es a medias, no tenemos un sitio donde ir", agrega.

La misma situación enfrenta Estella Giraldo, madre de un pequeño de 5 años con diagnóstico de leucemia. "Hace mes y medio que no me entregan los medicamentos, que él debe de tomar en la casa a diario", señala la mujer.

Las tutelas interpuestas no han servido para que la Medimás responda. Lus Carlos Giraldo, abogado de los menores, asegura que lleva 20 casos en contra la entidad.

"Sabemos que existe una carta de intención, la cual envió Medimás a Imbanaco, pero tan sólo con la carta de intención no se atienden los niños, se debe hacer un convenio como el que tenían Cafesalud y Fundación Valle del Lili", dice Giraldo.

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, esta EPS desmintió que los niños con cáncer en Cali no estén siendo atendidos.