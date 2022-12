Preocupación por el aumento de habitantes de la calle en Cali

Foto: archivo Colprensa

La Policía de Cali y la iglesia católica que tiene su programa Samaritanos de la Calle, que atiende a ciudadanos en condición de indigencia, reconocieron que ha incrementado el número de esta población en las últimas semanas en la capital del Valle del Cauca.

Preocupados, comerciantes del barrio Centenario, ubicado al norte de la ciudad, denunciaron esa problemática.

“Estamos viendo que sigue creciendo la llegada de habitantes de la calle y algunos de forma violenta abordan a las personas, en caso de que no obtengan una respuesta positiva, agreden y escupen a los ciudadanos al no darles dinero. Algunos los tenemos identificados pero diariamente vemos unos dos nuevos que viene de algún lado del país, notamos que no son de acá”, manifestó Johiner Peláez, vocero de los comerciantes del barrio Centenario.

Peláez aseguró que los robos se han incrementado en el sector de contadores y de cajas de los aires acondicionados.

Los comerciantes están solicitando apoyo por parte de las autoridades para atender estos hechos de delincuencia pues también han evidenciado el desplazamiento de estas personas a barrios como Granada y El Peñón.