Preocupación por panfletos amenazantes contra líderes indígenas en Jamundí

Los amenazados son miembros de comunidad Kwe Se Kwe Nasa, asentada hace décadas en zona alta de este municipio vallecaucano. Nativos manifestaron su temor.

"Vemos con preocupación está situación por lo que genera ciertas molestias y porque se hacen acusaciones que no son claras, además, porque no son ciertas, como lo que es que somos infiltrados de la guerrilla, y que nos metemos en las comunidades. Eso, queremos aclarar, no es cierto", dijo Alonso Guacheta, uno de los líderes víctima de las intimidaciones.

Los panfletos fueron distribuidos en zona rural de Jamundí. Ya se adelanta labores de verificación para determinar la autenticidad del documento.