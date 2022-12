Preocupación por población agrícola de Jamundí que está desapareciendo por causa del río Cauca

Se trata del corregimiento de Villa Paz, donde por décadas este importante afluente se ha desbordado en temporadas de lluvia, afectando centenares de cultivos.

La preocupante situación se registra en el sector conocido como Mandivá. En esta localidad la erosión de la tierra paulatinamente y literalmente está desapareciendo a causa del río Cauca. Cerca de 300 hectáreas dedicadas a la producción agrícolas de este corregimiento se han perdido.

Hasta el momento, las respuestas que han dado las autoridades y los organismos ambientales no han convencido a la población de este punto de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca.

"El Concejo departamental de Gestión de Riesgo hasta hace días manifestaba que la única opción es que la comunidad evacue, que salga del sector, que deje las tierras y lo poco que ha quedado. La CVC solo dice que no hay nada que hacer, que el tema ambiental es complejo. No han dado respuesta sobre el proceso a través de la represa Salvajina, no informan nada sobre la situación", señala Rigoberto Lazo, líder cívico y sindical de la localidad afectada.

Lazo indica que para los habitantes y campesinos el río Cauca, en este sector, es sinónimo de desplazamiento y perdida de territorio. "No vale nada tener concejos comunitarios o ser una población afrodescendiente. El área productiva y campesina ya se perdió", puntualiza.