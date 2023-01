Preocupación y malestar por excesivas alzas en facturas de servicios públicos durante cuarentena

Ciudadanos aseguran que pasaron de pagar $16.000 a más de $350.000, ellos exigen respuestas.

Preocupados y molestos, así se encuentran habitantes de varios barrios de Popayán, los cuales denuncian que la factura de los servicios públicos aumentó de manera exponencial en los últimos días.

“El recibo antes me llegaba de 16.000, ahora me llega de 365.000, me está llegando muy caro”, afirmó una habitante del asentamiento Nueva Granada, ubicado en la capital del Cauca.

¿Cómo pagar servicios públicos en internet? Por su parte, Omar Serrano, gerente de la Compañía Energética de Occidente, aseguró que harán las investigaciones para saber a qué se debe el incremento y tomar las medidas correspondientes.

“El único incremento que se presentó fue del 5.5 %. Hay incrementos adicionales, por mayores consumos o por errores de facturación de nosotros”, afirmó.

Los usuarios esperan la revisión y las nuevas facturas con los valores normales.

