Preocupante cifra: en Cali aumentaron en 800 % las multas por pasarse los semáforos en rojo

Junto a esta infracción, las autoridades señalaron que conducir bajo la medida de pico y placa y el exceso de velocidad son las más recurrentes en la capital del Valle.

Pasarse el semáforo en rojo o violar la señal de pare fue la infracción que más se cometieron los caleños en primeros cuatro meses de 2019. La cifra aumentó casi en 29 mil casos con respecto al año pasado.

Las imágenes que han quedado registradas por las cámaras de fotodetección en diferentes puntos de Cali, muestran las imprudencias de algunos conductores, que no respetan la luz roja.

“Venía y una moto me dijo: me das permiso o te piso, y yo le dije señor, pero yo vengo por mi anden, y a mí qué me importa -hijo de tantas-, y me tuve que orillar. Entonces este semáforo es peligroso, uno tiene que esperar”, señala Consuelo Ramírez, ciudadana.

El pasado fin de semana dos personas murieron en accidente de tránsito, una de las principales hipótesis fue no respetar la luz roja, combinada con exceso de velocidad.

En contexto:

Accidentes fatales: tres personas murieron en dos fuertes siniestros viales en Cali Según el Programa Cali Cómo Vamos, aunque de enero a abril, el número de accidentes de tránsito en la cuidad se redujo en un 7 %, las infracciones aumentaron, y la que más lo hizo fue precisamente no respetar la luz roja.

“Hasta la fecha se registraron 31.897 comparendos por este motivo, y es un incremento cercano al 800 % si lo comparamos con el mismo período del año anterior, donde a la fecha se habían registrado 3.236 frente a 31.000”, explica Marvin Mendoza, coordinador del Programa Cali Cómo Vamos.

En unos pocos minutos que el equipo de Noticias Caracol estuvo en un semáforo del oriente de Cali, se evidenció esta situación.

“Tiene que esperar a ver si de pronto, por casualidad, para para uno poder pasar la calle”, manifiesta Vanessa Balcázar, habitante de Cali.

Entre enero y abril, hubo lesionados en 1.854 accidentes, y fallecidos en 98 casos.

Los peatones piden a las autoridades extremar los controles especialmente con presencia de la Policía, para evitar este tipo de comportamientos.