Preocupantes cifras de deserción escolar en Cali

La falta de herramientas tecnológicas y la poca conectividad son dos factores que provocan un incremento preocupante en las cifras de deserción en Cali.

Algunos estudiantes manifiestan que no están aprendiendo con las clases virtuales.

Uno de los casos es el de Juan Camilo Pavas, quien tiene 13 años. Desde que inició su educación virtual, ha hecho de todo para adaptarse, pero la falta de herramientas en su casa se han convertido en un obstáculo: tiene que recibir las lecciones desde el celular de su mamá y a veces siente que el tiempo de sus clases se queda corto.

Él dice que aprender matemáticas a través del celular se volvió frustrante por la falta de interacción con su maestra, el cuaderno de esta asignatura se quedó con las hojas en blanco, hasta el punto que desistió de seguir con las clases remotas.

En el distrito de Aguablanca, donde los casos de deserción parecen multiplicarse, la falta de internet es otra de las barreras entre los estudiantes y la educación.

“Muchos de los casos que tenemos en el oriente de Cali son por el tema de la conectividad, muchos chicos no tienen conectividad, no tienen internet”, asegura Elizabeth Serna, una líder comunal.

Publicidad

En la ciudad ya se han contabilizado 1.809 casos de deserción de estudiantes de instituciones educativas públicas.

“No se entiende nada y mandan cosas por mandar. No me parece nada educativo, por eso yo me retire”, acepta Yamir Correa.

Mario Hernán Colorado, el subsecretario de Cobertura Educativa de Cali, afirma que se han impulsado estrategias para evitar la deserción: “La impresión de guías que hacen los mismos administrativos y docentes, quienes ubican a los estudiantes que no van por ellas y se las entregan”.

La Alcaldía y Emcali han entregado más de 18 mil tarjetas sim con internet a estudiantes de sectores vulnerables.