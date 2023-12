Presidente Petro habló de quién tiene las rentas ilícitas en Buenaventura: “La mafia mexicana”

Durante la tarde de este jueves, 14 de diciembre de 2023, el presidente Gustavo Petro reconoció que las rentas ilícitas del Pacífico colombiano están en poder de los carteles de México.



Las palabras del jefe de Estado fueron mencionadas desde Buenaventura, municipio al que acudió para la ceremonia de zarpe a la Antártida del buque científico ARC.

“Y si me preguntan hoy quién tiene el poder en el litoral Pacífico, fuera del Estado, que medio, medio, los mexicanos. Los dueños de las armas en el Pacífico son los mexicanos. No México, no el pueblo mexicano, sino la mafia mexicana. Tenemos guerrilleros que hablaban de revolución al servicio de la mafia mexicana. Bonito futuro tuvo la revolución en Colombia de esa manera”, aseveró el jefe de Estado.