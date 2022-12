Presunta estafa de Global Brokers afecta a inversionistas en Cali

Días atrás se desató un escándalo en la Costa Atlántica por una presunta estafa masiva a clientes de Global Brokers, una empresa dedicada a la compra de muebles de remate. Las víctimas denunciaron que sus directivos no devuelven los dineros y se esfumaron, por lo que las autoridades iniciaron una serie de allanamientos a las sedes de la empresa en esa parte del país.

Estos procedimientos se extenderían a Cali, pues en la Avenida 6AN # 28-51 funciona hace dos años una sucursal de esta empresa denominada Grupo de Constructores Aliados S. A. y las directivas se llevaron hace algunos días el dinero, así como los elementos de trabajo, por lo que se estima que en la ciudad estén afectados de 70 a 100 inversionistas con aportes por más de tres mil millones de pesos.

La gerente de la sucursal de Cali, Marcela Domínguez, declaró que ella era una vendedora, recibió un ascenso, también fue engañada por las directivas y ahora deberá responder por esta situación.

“Los directivos no aparecen, se han contactado una que otra vez conmigo por medio de Whatsapp pero ya no aparecen, me dijeron que van a solucionar y devolver los dineros pero este es un caso de estafa muy elevado con repercusiones a nivel nacional porque son muchas sedes”, dijo Domínguez, al agregar que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía.

Las principales sedes de esta empresa son en Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Cartagena, Bucaramanga y Cali. “Hay inversionistas que prestaron dinero en entidades bancarias para hacer esta inversión. Yo he recibido amenazas de todos estos clientes”, agregó la gerente.

Marcela Domínguez confirmó que en principio aceptó el trabajo en la empresa porque vio que se trataba de un negocio rentable y viable, pero "de un tiempo para acá comenzó a tornarse muy raro todo".

“Estamos dispuestos a darles a las autoridades todo lo que necesiten para esclarecer los hechos, estamos dispuestos a dar toda la información”, puntualizó.

Domínguez aseguró que quiere darle la cara a los afectados y aclaró que en la sucursal de Cali trabajaban 16 personas, las cuales desde hace varios meses no recibían sus salarios.

A principios de marzo, la Sijín realizó operativos de allanamientos en las ciudades de Valledupar, Cartagena y Santa Marta donde operaba Global Brokers. Las investigaciones se dieron tras denuncias por una presunta estafa de alcances millonarios.