Presunta extorsión terminó con la captura de dos policías en nororiente de Cali, ¿qué pasó?

El dueño de un negocio de estampados dijo que 3 personas llegaron a su establecimiento, lo intimidaron y amenazaron con llevárselo preso. Esta es su denuncia.

“Ellos llegaron a las puertas de mi negocio haciéndose pasar como policías de la Sijín. Dijeron que era un allanamiento y que me venían haciendo un seguimiento”, dijo la víctima.

Afirmó que, cuando lograron entrar a la casa y se enteraron de la actividad que realizaba, le sacaron unas esposas, aseguraron que lo iban a capturar y le darían de tres a cuatro años de cárcel, al igual que a sus trabajadores.

“Ellos llegaron diciéndome que por qué yo estampaba ahí. Había cositas que se le ponen marcas (Adidas, Nike), pero eso no se trabaja mucho, sino que simplemente eran unos marcos viejos, y ellos vinieron a pegarse de eso”, señaló.

Sostuvo que, en ese momento, le “dijeron que si quería cuadrar por las buenas o las malas” y comenzaron a pedirle dinero.

“Empezaron a exigirme 50 millones de pesos por no llevárseme la maquinaria y dejar la gente libre. A las trabajadoras las metieron en la oficina y a los trabajadores en la parte de atrás de la bodega”, afirmó la víctima.

Indicó que, ante las intimidaciones y la preocupación por lo que pudiera pasar con sus empleados, accedió a sus pretensiones. “Alcancé a ofrecerles hasta 30, pero me dijeron que eso no servía para nada”, contó.

Sin embargo, una de las personas que estaba adentro pudo llamar a la Policía, la cual llegó minutos después y, en ese instante, los tres hombres que se identificaron como miembros de la Sijín huyeron.

“Cuando llegó la patrulla, pensé que me iban a hacer la captura de verdad, aunque yo no estaba haciendo nada ilegal. Pero resulta que no. Ellos salieron a correr y descubrimos que eran dos policías activos que no estaban de turno. Habían llegado con escarapela, orden de allanamiento y me habían hecho un acta con derechos del capturado”, dijo el empresario.

Los dos policías y el otro hombre que habrían sido responsables de esta presunta extorsión fueron capturados posteriormente.

La Policía informó que ya se está adelantando el proceso de judicialización por este caso registrado entre las 9:30 y 10:30 de la mañana de este sábado 8 de julio en el barrio San Luis.