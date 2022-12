Presunto acosador genera temor en mujeres de barrios del nororiente de Cali

Hay temor entre las mujeres de seis barrios ubicados en el nororiente de Cali, pues aseguran que un sujeto a bordo de una motocicleta, quien porta un caso cerrado y en varias ocasiones viste ropa oscura, las está asechando y acosando sexualmente. Entre las localidades afectadas están Los Guayacanes, Villa del Prado, Barranquilla y Chiminangos.

"Ha habido cuatro ocasiones en las que el tipo me sale a las 5 de la mañana, que es la hora en que voy a dejar a mi hija al transporte para su colegio, y me ha tocado. Las otras veces he tratado de devolverme para saber de quién se trata y de tomarle la placa a la moto. La tercera vez me cogió por la cuadra donde yo vivo y se iba tocando sus genitales", sostiene Mónica García, una de las víctimas.

Hasta los hombres de estos sectores han optado por escoltar a sus vecinas para evitar que sean objetos de agresiones e intimidaciones por parte del presunto acosador, el cual hasta el momento no ha sido identificado. Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades.