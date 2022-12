Presunto autor de amenazas a jefe de prensa del América de Cali pidió excusas

En la mañana de este miércoles, uno de los presuntos responsables de realizar amenazas a la jefe de prensa del América de Cali en Twitter se excusó de forma pública por sus mensajes realizados tras la felicitación del cuadro escarlata al Deportivo Cali por su novena estrella.

“La presente es para excusarme y pedirle perdón a la señora Paola Madiedo, a la hinchada americana y al país en general por los comentarios en contra de la señora Madiedo que yo publiqué en su contra el 8 de junio de 2015", manifestó Juan Camilo Sánchez Valencia en su trino.

Publicidad

Además el hombre, quien cambio su cuenta en Twitter, indicó que las razones que lo llevaron a escribir esto fue por impotencia por el mal momento del América.

“Es algo que no debí haber hecho nunca, la verdad me dejé llevar por la impotencia y la ira por el momento tan nefasto por el que está pasando nuestra gran institución América de Cali S.A., soy consciente que eso no justifica que yo haya escrito esas cosas”, agregó Sánchez en el trino.

Por su parte, la afectada y el mismo América de Cali respondieron que, pese a las excusas públicas escritas por Sánchez, no retirarán la denuncia interpuesta ante la Sijín. Además, explicaron que en este proceso judicial están involucradas más personas por el mismo tipo de amenazas.

Publicidad

“Pienso que uno no puede ir por el mundo pretendiendo amedrentar a la gente y luego decir que simplemente fue un momento de ira. Él no fue la única persona que realizó amenazas en mi contra, fueron otras tres cuentas en Twitter que también están implicadas”, manifestó Paola Madiedo, jefe de prensa del América de Cali.

“Me han hecho pasar unos momentos amargos y también a mi familia. Las personas debemos aprender a medir las consecuencias de los actos y que hay que asumirlos”, agregó Madiedo.

Publicidad

Las autoridades se encuentran prestándole acompañamiento a la comunicadora en todo momento, mientras continúa el proceso de investigación.