Presunto ladrón de celulares fue cogido a patadas en el centro de Cali

En video quedó registrado la golpiza que recibió un presunto ladrón de celulares en el centro de Cali. La comunidad que se encontraba en el sector lo sorprendió cuando robaba el teléfono a una pareja.

El hombre cae y luego es cogido a patadas por varias personas que lo señalan como ladrón. El hombre entró a un establecimiento comercial para refugiarse de la turba que lo perseguía.

“El delincuente ataca a la pareja, otros compañeros marcan a la línea 123 de la Policía y le hacen un seguimiento mientras que las autoridades llegan”, indicó Johnny Rangel, director de la Mancha Amarilla de taxistas.

Mark González, trabajador del almacén donde se refugió el supuesto delincuente, indicó que “la gente del centro reaccionó y se le vino detrás, el muchacho terminó acorralado y no tuvo más opción que entrar al almacén”.

El sujeto fue protegido por varios uniformados, sin embargo, quedó herido por los fuertes golpes que recibió. “La gente coge la justicia por sus propias manos”, agregó González.

Por su parte, el Defensor del Pueblo del Valle del Cauca, Jorge Hernán Rodríguez, pidió el respeto por los derechos humanos y no tomar la justicia por cuenta propia.

“Que la sociedad precisamente entienda que hay unos derechos que priman por encima de esto, que se deben sancionar sí, pero que por encima de la vida, la integridad y la dignidad del ser humano no hay absolutamente nada”, afirmó el funcionario.

La Policía reportó que el hombre de 19 años fue presentado ante la Fiscalía pero horas más tarde fue dejado en libertad.