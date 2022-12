Primate “bastante agresivo” se voló de un refugio y causó pánico en norte de Cali

Fotos: cortesía Policía Ambiental

Yoco, un chimpancé que se había escapado del refugio de fauna silvestre Villa Lorena, fue recapturado por las autoridades y organismos de socorro en el barrio Floralia, nororiente de Cali, donde generó pánico.

“Estuvimos allí con apoyo del Dagma, Policía Ambiental, patrulleros y colaboradores del centro, que con unas pistolas de dardos pudieron tranquilizar al animal, después de dos horas de cierto riesgo,” afirmó Sebastián Velasco, uno de los miembros del Cuerpo de Bomberos de Cali que participó en el operativo.

Aseguró que el chimpancé tenía una estatura aproximada de un metro con sesenta centímetros, es decir "el tamaño de una persona adulta". “Ese también era el riesgo, pues si tuviera el tamaño de un niño, la fuerza no habría sido tan letal como la que tenía el primate en ese momento”, agregó.

Explicó que un veterinario de Villa Lorena estuvo presente cuando se dispararon los dardos contra Yoco, los cuales hicieron efecto aproximadamente 40 minutos después.

“Quedó totalmente sedado y luego procedieron, con la ayuda del Dagma y Policía Ambiental, a ingresarlo nuevamente a la jaula para tomar las medidas de precaución necesarias para que no se volviera a fugar”, anotó Velasco, al enfatizar que el animal tuvo indicios de ataque contra personal de la Policía, que posteriormente debió retirarse.

Indicó que el primate fue encontrado alrededor del centro Villa Lorena en una zona totalmente urbanizada, donde se estuvieron haciendo labores de prevención para que los habitantes del sector no salieran de sus casas.

“Los colaboradores del centro nos decían que el animal estaba bastante agresivo. Entonces, nuestra prioridad era cuidar a la comunidad y que no fueran a resultar heridos por el primate. Gracias a Dios tuvimos un buen desenlace”, dijo.

Por su parte, el intendente Jorge Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali, dijo que la fuga fue reportada hacia las 7:00 de la noche y la recaptura, donde también participó personal del Zoológico de Cali, se logró hacia las 11:30 de la noche.

“El animal nunca salió del entorno de Villa Lorena y, cuando veía a las personas, trataba de evadirse gracias a su agilidad”, dijo el uniformado, al señalar que la integridad del primate no se vio afectada y tampoco de las personas que participaron en su recaptura.

Finalmente, Velasco señaló que, según la información entregada por personal del refugio de Villa Lorena, se desconoce la forma como se escapó de su jaula.