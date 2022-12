Primero Cafesalud, ahora Medimás: el drama de usuarios que sufren por mal servicio de la EPS en Cali

Emprendieron una protesta para exigir la atención que necesitan. Demora en autorizaciones y entrega de medicamentos, entre los problemas que enfrentan.

Christian Hernández es un guarda de seguridad que tuvo un accidente laboral. Asegura que lleva más de 200 días sin que le paguen sus incapacidades y que su estado de salud se deterioró, debido a las demoras inicialmente de Cafesalud y ahora de Medimás.

“Mo me daban los medicamentos a tiempo, donde se acude a Superintendencia de Salud y todo, pero nunca hicieron nada”, asegura el afectado.

Como él, son miles de usuarios de la entidad que sufren los incumplimientos. Así lo afirma Luciano Calderón, miembro del Movimiento por la Salud.

“En la clínica del norte no hay medicamentos, no hay médicos, no hay especialistas, no hay quimios”, dice Calderón.

Los usuarios sostienen que muchos de ellos tienen numerosas autorizaciones represadas.

“Y resulta que, cuando uno ya va allá, el auditor de la clínica me dice: ‘No, es que nosotros no tenemos convenio’”, señala Pedro Salcedo, veedor del servicio de salud en Cali.

El subsecretario de Salud de la capital del Valle del Cauca, Alexánder Camacho, le hizo un fuerte llamado a los directivos de la entidad.

“Que garanticen todos los servicios que sean necesarios para que estas personas que están sufriendo por su enfermedad, no sufran aún más porque no reciben un servicio de salud”, asegura el funcionario.

Noticias Caracol intentó hablar con voceros de Medimás en Cali y Bogotá, pero no encontró ninguna respuesta.

Sin embargo, el pasado fin de semana, la entidad expidió un comunicado en el que anunció la ampliación de su red de atención con 83 IPS en todo Colombia para pacientes con cáncer.

