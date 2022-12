Primero la Alcaldía y ahora Emcali: Armitage solicitó renuncia protocolaria a 105 funcionarios

El mandatario señaló que con esto se busca el mejoramiento de la entidad. La decisión abarca tanto a gerentes como a demás empleados públicos.

"En Emcali nunca se ha hecho eso y lo estamos solicitando. Es producto de que queremos darle un nuevo vigor a las empresas y sobre todo que la gente que sea buena se quede y los que no están contentos en la Administración que se retiren", dijo el alcalde Maurice Armitage.

Por su parte, Gustavo Jaramillo manifestó que desde su llegada a la gerencia general de Empresas Municipales de Cali, en mayo del presente año, se ha manejado una dinámica de cambio.

"El objetivo es que todos los funcionarios públicos le demuestren a la gerencia, a los empleados y a la ciudad que son transparentes, que quieren hacer las cosas bien y que ponen a disposición del gerente general su nombre para que, cuando él considere, pueda haber cambios en la cúpula administrativa de Emcali", explicó Jaramillo.

De acuerdo con el directivo, se solicitó la renuncia a todos los empleados públicos de la entidad, que son aproximadamente 105 personas.

"No quiere decir que vaya a tomar decisiones ahora, es posible que en el corto plazo no haya cambios, pero sí, de alguna forma, tener la posibilidad de tomar la decisión en el momento que se considere cambiar algún funcionario por su rendimiento o porque no adopte unas conductas sanas y limpias en la empresa", explicó.

Voceros del sindicato de la empresa de servicios públicos se mostraron satisfechos con esta determinación y aseguraron que fueron ellos quienes hicieron la propuesta al alcalde Maurice Armitage de realizar esta solicitud, especialmente motivados por cómo se maneja el tema contractual en la entidad.

"Dijimos al alcalde que entre a revisar la contratación que hay en Emcali y que viene direccionada por los mandos medios, que son los funcionarios públicos que no dejan avanzar y no le dan movilidad a la empresa", señaló John Jairo Grijalva, vicepresidente de Sintraemcali.

En ese orden, anotó el sindicalista, "Sintraemcali deja la postura y pide que se haga la solicitud de renuncia protocolaria a los 105 funcionarios públicos a ver quién realmente lo hace".

Asimismo, en cuanto a la renuncia protocolaria que solicitó Armitage a su gabinete el pasado miércoles 30 de agosto, el mandatario señaló que los cambios en el mismo serían tres o cuatro y que estarían definidos máximo hasta este viernes.

