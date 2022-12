Procedimiento de desalojo en viviendas de Palmira terminó en trifulca entre comunidad y policías

Son 18 familias las que denunciaron abuso de autoridad y aseguraron que llevan más de 15 años en los inmuebles. El Gobierno local se pronunció al respecto.

En un video quedó registrado el enfrentamiento entre miembros de la Policía y la comunidad, que se oponía a salir de las viviendas. Algunos afectados manifestaron que los uniformados les pegaron y no los dejaron entrar a las casas.

"Si nos iban a echar como perros de acá por qué al menos no hicieron algo por darnos una vivienda", dijo Yeimi Johana Porras, habitante de Palmira.

Muchos se quedaron solo con lo que llevaban puesto y aseguraron que llegaron a demoler las casas con lo que había adentro. "Eso era uno sacando lo que podía y la máquina encima", sostuvo José Arbey Gutiérrez.

Diego Iván González, abogado defensor de los afectados, aseguró que tiene los documentos que certifican que el desalojo no estaba autorizado.

"Existen tres fallos de tutela donde le ordenan al señor alcalde de la época, José Ritter López Peña, que a esta gente no la podían desalojar hasta tanto no se le garantizara una vivienda digna", explicó, González.

Sin embargo, Fabio Mejía, secretario de Gobierno de Palmira, afirmó que el procedimiento fue legal. "Es ya la Corte Constitucional que confirma todo lo actuado y ordena demoler, desalojar, ese inmueble que amenazaba ruina", afirmó el funcionario.

Mientras que las familias alegan una vivienda digna, desde la Administración Municipal se aseguró que con esta comunidad no habrá proceso de reubicación.

Esta comunidad indicó que con los videos que tiene del desalojo va a emprender acciones legales.