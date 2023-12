Procuraduría suspende a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, por cuatro meses

La Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, durante un lapso de cuatro meses. Así lo confirmó el ente de control a través de un comunicado.



“Se impondrá al disciplinado, Jorge Iván Ospina Gómez, en su condición de alcalde municipal de Santiago de Cali (valle), la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo de cuatro meses”, indicó la Procuraduría.

El Ministerio Público también tomó acciones disciplinarias contra José Darwin Lenis, exsecretario de Cultura de Cali, el cual fue destituido y su cargo e inhabilitado por nueve años.

“Declarar responsable disciplinariamente a José Darwin Lenis Mejía, en calidad de ordenador del gasto de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali, según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.001 del 01 de enero de 2020, facultado para contratar de conformidad con el numeral 8 del artículo 24 del Decreto Municipal No. 411.0.20.0516 del 28 de septiembre de 2016, de conformidad con la delegación otorgada por el señor Alcalde de Cali mediante Decreto No. 4112.010.20.2022 del 27 de noviembre de 2020, por encontrarse probado y no desvirtuado el único cargo formulado y en consecuencia imponer la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general por el término de nueve años”, acotó la Procuraduría.

#ATENCIÓN | Procuraduría suspendió por cuatro meses a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, e inhabilitó por 9 años a José Darwin Lenis, exsecretario de Cultura de la ciudad.



El contrato que tiene a Jorge Iván Ospina en la mira de la ley

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación informó que Jorge Iván Ospina y otros dos exfuncionarios que lo acompañaron en el año 2020 en su gestión fueron citados a una audiencia de imputación de cargos por presuntos actos de corrupción.

Elmer Montaña, vocero del colectivo Control Ciudadano Colombia, denunció “irregularidades cometidas en el contrato que celebró la Alcaldía de Santiago de Cali con las empresas municipales de Cali en relación con el alumbrado navideño del año 2020”.



Según Montaña, “las empresas municipales salieron después a subcontratar con terceros y, en esos procesos de subcontrataciones, los terceros se robaron la plata del erario, además era un contrato sin el cumplimiento de requisitos legales porque uno de los requisitos que exige la ley es que el contratista tenga la idoneidad, es decir, la capacidad, y aquí no ocurrió eso”.

La petición de investigación tardó tres años en llegar, dicen los demandantes, porque supuestamente hubo dilataciones en el proceso.

En el contexto de la citación a Jorge Iván Ospina, el concejal electo Juan Felipe Murgueitio hizo un “llamado a los entes de control competentes, como la Procuraduría y la Contraloría, la misma Fiscalía, a que no se olviden de los otros hechos de presunta corrupción, como lo fue la misma Feria del año 2020 y las situaciones con el metro de Cali”.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo, a través de su cuenta de X, que presentará las pruebas necesarias. “Me acompañaré de organizaciones internacionales para consolidar mis garantías y comprobaremos con la evidencia que jamás hemos adelantado una contratación sin requisitos legales”, aseguró el mandatario de los caleños.