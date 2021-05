Productores de huevo y pollo piden solución para poder sacar sus productos

El Valle del Cauca representa el 30% de la producción nacional de huevos y 24% de la de pollo, pero, desde hace tres días, estos alimentos no se han podido despachar por los bloqueos de vías en el marco del paro nacional . Además, hay otro factor que tiene angustiados a los productores.

“Tenemos 37 millones de aves en el Valle del Cauca, de las cuales a 30 millones no podemos ingresarles alimento hace tres días. Como consecuencia de eso, están en peligro de muerte y estamos intentando entrar alimento a las granjas, pero por el bloqueo no se puede”, dijo Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi.

En Cauca, hay 10 millones de aves y en Nariño hay 2,5 millones de pollos que tampoco han podido recibir alimento.

“Hacemos un llamado a que se respete el derecho a la protesta, no obstante que se eliminen la vías de hecho, que no se permita el bloqueo de vías, que no permite la circulación de alimentos y, en nuestro caso, la entrada de alimento a las granjas, poniendo en riesgo de muerte a 30 millones de aves”, anotó Moreno.

La misma angustia la comparten los productores de carne de cerdo.

Publicidad

“Estamos a horas de quedar desabastecidos de alimento balanceado para alimentar a nuestra porcicultura, estamos hablando de más de 850 predios y más de 1.300.000 animales que en las próximas horas no podrían ser alimentados”, aseguró Jeffrey Fajardo, presidente ejecutivo de Porkcolombia.

De la misma forma, otros sectores productores de alimentos de primera necesidad piden urgentemente una solución para seguir abasteciendo a los colombianos.