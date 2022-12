Profesor de Universidad de Cali descubre polluelo que mimetiza a oruga venenosa

Gustavo Londoño, profesor e investigador de la Universidad Icesi, adelanta una investigación sobre polluelo amazónico que imita a la oruga venenosa para protegerse de los depredadores.

Hace cerca de ocho años, Londoño inició un estudio en el Parque Natural del Manu, en Perú, con el fin de entender cómo las aves modifican sus estrategias de supervivencia para evitar ser presa de otras especies.

En 2012, durante búsqueda en un bosque amazónico, el docente encontró un nido de polluelo de la especie Laniocera hypopyrra, el cual empezó a monitorear. Después de cuatro días, el polluelo nació y ahí comenzó el fascinante descubrimiento: el ave presentó plumones (plumas modificadas), largas barbas de color naranja con blanco en la punta, que hacían que el animal se pareciera a una oruga venenosa de esa región.

En la mayoría de las aves, el desarrollo del embrión depende exclusivamente del calor que la madre o el padre le transfieren al huevo durante la incubación.

De manera similar, en muchos casos, el crecimiento de los polluelos depende del alimento que traen los adultos al nido, lo cual implica que un menor esfuerzo por parte de esta ave al incubar o alimentar a sus polluelos, reduce el desarrollo del embrión, respectivamente, pero aumenta la longevidad del animal ya que gasta menos energía y tendrá más tiempo para buscar su propio alimento.

Esto llamó la atención a los investigadores, ya que ninguno de los cientos de polluelos encontrados en la zona de estudio presentó las mismas características.

"Los adultos de esta especie son de color gris, lo cual es muy distinto al color naranja de los plumones del polluelo", sostuvo Londoño.

Al sexto día de monitoreo, cuando el polluelo fue sacado del su nido para realizarle las medidas morfológicas, contrario a lo que hacen este tipo de aves, el pequeño animal no pidió alimento mientras estaba en el suelo, en cambio comenzó a mover la cabeza lentamente de un lado para otro.

El comportamiento reforzó la idea de que el polluelo estaba imitando a una oruga, comportamiento que repetía cuando era sacado de su nido. Asimismo, cada vez que un adulto se acercaba con alimento, el polluelo movía la cabeza y producía una vocalización particular para pedir la comida.

Según los investigadores, esto sugiere que cada vez que algo desconocido llega al nido el polluelo "sabe" que se tiene que comportar como una oruga, pero cuando escucha el sonido familiar reconoce a sus padres y pide el alimento.

En el 2013, el docente universitario realizó una nueva temporada de campo con la joven investigadora Colombiana Wendy Valencia, quien fotografió una oruga venenosa de la familia Megalopygidae, que era exacta en coloración y muy parecida en tamaño al polluelo de la especie Laniocera hypopyrra.

"Esta es la primera vez que se describe este tipo de mimetismos batesianos, especies que no son tóxicas imitando a especies tóxicas, para protegerse de los depredadores", concluyó el investigador.



Así se comporta el polluelo en sus primeros días de vida