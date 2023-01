Profesora cacheteó a menor que le habría lanzado tapa a un compañero, pero que la golpeó a ella

El hecho quedó registrado en un video que no solo se volvió viral, sino que causó indignación.

Un lamentable caso de intolerancia se presentó en el colegio Sor María Juliana de Cartago, municipio del norte del Valle del Cauca, donde una profesora le pegó una cachetada a un alumno de 12 años que estaba jugando con uno de sus compañeros.

“Un estudiante de secundaria estaba tirando una tapa de lapicero a uno de sus compañeros. En ese momento, la docente cruzaba por allí, la tapa cae en el cuello y, al golpearla, pierde la paciencia y golpea en la cara al estudiante”, afirmó Martha Díaz, secretaria de Educación de Cartago.

La situación ocurrió después del mediodía del pasado miércoles 21 de noviembre, cuando los estudiantes de la institución estaban saliendo tras culminar la jornada, y quedó registrada en video.

“Mi hijo ve que fue sin culpa y le pide perdón a la profesora, pero la profesora no escucha eso, sino que, como se ve en el video, ella le pega la cachetada. En ese momento, ella le dice que sabe que por eso la pueden sacar, pero pues le pega”, dijo Lina Hoyos.

“Cuando me di cuenta, alcancé a la profesora y le pregunté qué había pasado, que era la mamá del niño y me dijo que le había pegado una cachetada porque él le había pegado con el lapicero en el cuello”, agregó la mujer.

Luego, se devolvió para el colegio y se reunió con la rectora para ponerla al tanto del caso y pedir que se tomen las respectivas medidas. Igualmente, dijo que presentó una carta a la Secretaría de Educación y Personería, “a todas las dependencias correspondientes”.

“Ella debió seguir su reglamento interno que es pasar como por la rectora. Nunca he sido grosera con ella, pero sí me tiene muy indignada eso, porque mi hijo son doce años los que tiene. Igual, ese no es el ejemplo que debe dar una docente”, señaló la madre.

“La profesora presentó la renuncia al día siguiente al hecho y, desde la Secretaría de Educación, vamos a surtir la aceptación de la renuncia”, anotó Martha Díaz.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a los docentes para que asuman su compromiso ético, continúen con su cualificación a nivel profesional y personal y usen “todas las herramientas que se tienen del debido proceso para evitar que este tipo de hechos se siga presentando”.

