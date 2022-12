Prográmese para Cali Exposhow 2017 que esta semana pone de moda a la Sultana del Valle

La famosa firma española Victorio & Lucchino será la encargada de abrir la pasarela del certamen. La cita es en la noche de este miércoles en el Teatro Calima.

Hasta el próximo 23 de septiembre, La Sultana del Valle se pondrá a la moda con el Cali Exposhow, que llega a su decimoséptima edición, tomándose de escenario diversos y emblemáticos espacios de la ciudad, como la Hacienda El Bosque, el Museo La Tertulia.

También harán parte de esta versión del certamen los centros comerciales Unicentro, Palmas Mall, Centro de Moda y Pacific Mall, con la Ruta Comercial de la Moda, así como el Hotel Spiwak, que es la sede oficial de la Rueda de Negocios, Muestra de Pacific Leather y epicentro de las ruedas de prensa.

Además, reconocidos restaurantes de tradicionales sectores de la ciudad serán parte de La Ruta Gastronómica de Moda, que podrán disfrutar caleños y turistas en el marco del Exposhow.

Se acerca el Cali Exposhow 2017 y estos son algunos de los nuevos...

¡Agéndese con la moda!