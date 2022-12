Prográmese para la Feria Internacional del Libro porque #CaliLee

Foto: cortesía Mauricio Triviño / Alcaldía de Cali

Por doce días caleños y turistas podrán disfrutar de la Feria Internacional del Libro de Cali organizada por la Secretaría de Cultura Municipal y la Fundación Spiwak. Más de 40 expositores y 50 autores nacionales y extranjeros se darán cita del 20 al 31 de octubre en la Sultana de Valle.

El certamen contará con Ecuador como invitado de honor. Raúl Vallejo, ministro de Cultura del vecino país, hará presencia con su novela 'El Perpetuo Exiliado', la cual presentará el jueves 27 de octubre en la institución Educativa General Santander de Sevilla y el sábado 29 en el auditorio del recinto ferial ubicado en el Puente Ortiz de la capital vallecaucana, donde también estará el domingo 30 con su libro 'Te escribiré París'.

El edificio de Coltabaco, el Parque de los Poetas y el Bulevar del Río servirán de escenario a la feria, cuya franja temática será dedicada a celebrar tres grandes clásicos de la literatura universal: Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega.



¡Prográmese!