Prohíben caravanas de vehículos por calles de Cali durante celebración de Halloween

El anuncio ha generado rechazo por parte de miembros de clubes de motos, que aseguran que estos desfiles son tradición. Autoridades dicen que habrá controles.

La decisión de suspender todo tipo de autorización de caravanas de vehículos por calles de Cali, durante celebración de la fiesta de disfraces, fue tomada por el Gobierno local ante problemas de movilidad que estas puedan generar. La determinación se basa en los inconvenientes registrados el año pasado.

María Ximena Román, secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, expresa que se pretende evitar el abuso de vías para piques ilegales y la toma del túnel de la Avenida Colombia.

"El túnel no es trofeo de nadie, las vías públicas tampoco lo son. Tenemos más de 40 puestos de control, y más de 100 personas del Ejército, de la Policía y Fiscalía", dijo la funcionaria.

Por su parte, los moteros de la capital vallecaucana se mostraron inconformes con esta medida y proponen buscar alternativas para que los desfiles de carros y motos se realicen con organización.

"Podría hacer una sola caravana muy organizada y con el acompañamiento de la administración como tal, para no generar caos en la ciudad", dijo Luz Andrea Echeverry, líder de club de motociclistas.

Por varios aspectos, expertos en seguridad vial, como James Gómez, están de acuerdo con la prohibición hecha por las autoridades.

"Este tipo de eventos deben restringirse escenarios controlados, a escenarios cerrados, pero llevarlos a la vía público y poner en riesgo a otras perdonas que no tienen nada que ver dentro del proceso me parece no es sano", afirmó.