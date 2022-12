Proponen aumentar a cuatro dígitos el pico y placa para vehículos particulares en Cali

Además, plantean colocar un día de restricción para las motocicletas. Todo esto sería para estimular el uso del Sistema de Transporte Masivo.

Muchos caleños están en desacuerdo con esta propuesta, aseguran que el MIO no tiene la cantidad necesaria de rutas y buses, para movilizar a los habitantes de la ciudad.

“No estoy de acuerdo porque en Cali el transporte público no es efectivo, no sería conveniente”, indicó un motociclista.

Esto se trata del Plan Integral de Movilidad Urbana que se está socializando con la comunidad para luego presentarlo Consejo de la capital del Valle del Cauca.