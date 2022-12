Protestan en HUV por falta de insumos para atender a los pacientes en Cali

En horas de la mañana de este martes se registró una nueva protesta en el Hospital Universitario del Valle, HUV. Médicos, enfermeras y trabajadores vienen solicitando el pago de los salarios atrasados, ahora manifestaron que no hay insumos para atender a los pacientes.

La razón de la falta de insumos es por una deuda millonaria con el operador de la farmacia, UT Valle Pharma, esto ha originado que no se despachen medicamentos al HUV.

Los trabajadores del centro hospitalario manifiestan que no hay elementos básicos como, jeringas. Además que esta situación ha generado la cancelación de varios procedimientos quirúrgicos.

La presidenta del sindicato de servidores públicos del HUV, Alba Campas, solicitó una auditoria a la Contraloría por esta situación.

“Se están suspendiendo cirugías, citas para los niños, citas con especialistas se cancelan. Además de la alimentación por intravenosa entre varios tipos de medicamentos. A esta empresa farmacéutica les estamos debiendo 26 mil millones de pesos”

Las directivas del HUV confirmaron la deuda millonaria con dicho operador de la farmacia, por lo que están buscando que las EPS se pongan al día con este centro médico.

“Tenemos problemas de insumos especialmente para procedimientos costosos, por lo que nos ha tocado aplazarlos o remitirlos a otras instituciones. Tenemos una deuda importante por lo que estamos generando estrategias de flujos de caja”, indicó el director administrativo del HUV, Hárold Cárdenas.

Sobre esta situación, la Contraloría del Valle del Cauca adelanta una revisión sobre las alianzas público – privadas sobre la situación por la que está pasando la farmacia del HUV y dará a conocer los resultados en los próximos días.