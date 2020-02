Protestas afuera de sede de Profamilia luego de que joven interrumpió embarazo de 7 meses

Un grupo de ciudadanos se agolpó en el lugar para expresar su rechazo ante este caso, que no pudo impedir un joven que esperaba ser papá.

Continúa la controversia en Popayán, Cauca, por la interrupción voluntaria del embarazo que se practicó en una clínica de Profamilia una joven que tenía siete meses de gestación. Este procedimiento se llevó a cabo pese a que el ex de ella interpuso una tutela para impedirlo.

Tras este hecho, un puñado de payaneses se agolparon en la sede administrativa de Profamilia y, con consignas y pancartas, rechazaron este suceso.

Para Valeria Vásquez, una de las participantes en este plantón, dio sus razones por las cuáles se estaba manifestando: “El bebé ya tenía siete meses de gestación, es un bebé desarrollado que ya podía vivir fuera del vientre”.

“Es una injusticia con nuestros pequeños, se están violando sus derechos. Se debe proteger la vida desde la concepción”, sostuvo Andrés Hernández, otro de los manifestantes.

El arzobispo de Popayán, monseñor Luis José Rueda, afirmó que la iglesia no pretende asumir el papel de juez de la mujer que interrumpió el embarazo.

“Queremos decir que nosotros como iglesia no queremos ser jueces. Una joven que no está preparada para recibir la vida y para ser madre, tampoco lo está para asumir el postparto. Tampoco la tragedia, el dolor y el trauma de lo que eso causa, no solo en su vientre y órganos, sino también en su conciencia”, sostuvo monseñor.

Por su parte, Diana Carolina Caro, secretaría de la Mujer de Popayán, habló sobre las normas que cobijan la decisión que tomó la mujer.

“Existe una serie de jurisprudencia y leyes alrededor de los derechos sexuales de las mujeres”, afirmó Caro.

Finalmente, Rubia Clavijo, abogada penalista, dijo que las partes en este caso no estarían inmersas en una investigación penal: “Aquí está en juego la parte moral. Ellos dos son legisladores que tienen que llenar vacíos para que estas situaciones no se presenten”.

