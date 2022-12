Protuberancia en un pantalón puso en evidencia presunta amenaza a mujer por deuda 'gota a gota'

Cuatro personas fueron capturadas por este hecho, que la víctima logró reportar a tiempo a las autoridades.

De acuerdo con el reporte, cuatro hombres, de entre 22 y 31 años, fueron detenidos en flagrancia por presionar a una mujer, en el barrio El Prado, de Palmira, por el pago de las denominadas deudas a 'gota a gota'.

"Según la información que se recolectó, al parecer, estas personas constreñían a los ciudadanos para hacerles el cobro del famoso 'gota a gota', intimidando, amenazando y generando zozobra", indicó el coronel Efrén Blanco Quintero, comandante de Policía Palmira.

La institución indicó que unidades de la Unipol que atendieron el llamado observaron que uno de los sujetos tenía en la pretina del pantalón una protuberancia, por lo que le fue solicitado una requisa en la que le fue hallado un revólver.

"Una vez hallada el arma de fuego, este ciudadano presenta un permiso para porte de una empresa de vigilancia, el cual al momento no se encontraba portando uniformes y no estaba ejerciendo la labor de guarda de seguridad", señaló informe de la Policía.

Los uniformados incautaron el arma y revisaron una camioneta Mazda, modelo 2018, en la que se movilizaban estos hombres, cuyo paradero pudo ser ubicado gracias a la información oportuna aportada por la víctima.

"Llamamos a la comunidad a que no asuman situaciones de índole comercial que no estén debidamente reglamentadas ni legalizadas por el sistema bancario colombiano o dentro de la estructura de lo que tiene que ver del comercio", agregó el coronel Blanco.

Dentro del vehículo inmovilizado fueron encontrados ocho celulares, tres avanteles y cinco memorias USB. Los capturados, así como estos elementos, fueron puestos a disposición de autoridades competentes.