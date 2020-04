“Pude haber terminado muerta”: joven madre denuncia brutal agresión de su novio durante cuarentena

Aunque el señalado fue capturado por la Policía, ya está en libertad. La víctima, quien recibió una incapacidad de dos semanas, relató lo sucedido.

En los ojos, oídos, brazos y otras partes del cuerpo de Kimberly Ramírez se ven los moretones que le dejaron los golpes, los cuales, según ella, le propinó su novio durante hechos ocurridos en Popayán, capital del departamento del Cauca, y en plena cuarentena por coronavirus COVID-19.

“Arremetió contra mí dándome muchos golpes, patadas, me pegó un cabezazo e intenté controlarlo para hacerle caer en cuenta de lo que me estaba haciendo, pero más duro me pegaba”, aseguró la víctima.

La joven, de 21 años de edad y madre de una niña, agregó que, en estos momentos, no puede mover muy bien el cuello y aseguró que eso se debe a que también fue víctima de estrangulamiento.

“Me estranguló, siento mucho dolor en el cuello y, de hecho, me dice el médico que lo tengo hinchado”, sostuvo Kimberly, al anotar que su pareja también la lanzó por unas escaleras desde un segundo piso.

La joven dice que la golpiza duró cerca de 40 minutos y pide que se haga justicia, pues las consecuencias de la agresión pudieron haber sido fatales.

"Pude haber terminado muerta... que él pague por lo que hizo, que asuma las consecuencias. Yo intenté decirle que, por favor, se contralara, pero recibía más golpes”, indicó la víctima.

Los llamados de auxilio de la joven alertaron a los vecinos, que acudieron en su ayuda, así como la Policía.

“La patrulla de Policía sigue escuchando la agresión y decide irrumpir dentro de la casa abriendo violentamente la puerta”, dijo el coronel Jhon Falla, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Popayán.

El oficial aseguró que, al entrar, los uniformados “encuentran un caso dramático donde un individuo está golpeando a una dama, a quien es necesario trasladar a un centro hospitalario para que sea atendida, dado los golpes que recibió en la cabeza, la cara y las extremidades superiores”.

Medicina Legal, después de valorar a la joven, le dio 14 días de incapacidad.

“Vamos a actuar con todo el rigor de la ley en este tipo de situaciones. En este caso en particular, la Fiscalía le imputó cargos al agresor por tentativa de homicidio”, señaló Carolina Cano, secretaria de la Mujer de Popayán.

Pese a dicha imputación por parte la entidad, el hombre señalado de cometer la agresión fue dejado en libertad.

Según la Oficina de la Mujer de la capital del Cauca, durante el aislamiento obligatorio para contener el coronavirus COVID-19, se han atendido 18 casos de violencia de género, 15 de los cuales han requerido medida de prevención.

