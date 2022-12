“Qué cosas”, la nueva canción de los Hermanos Lebrón que vio la luz 37 años después de su creación

José, Ángel, Carlos y Frank acaban de lanzar esta melodía, que reflexiona sobre la amistad y la falsedad, la riqueza y la pobreza, y el amor y sus desencuentros.

“Qué cosas” es una canción que nació de la crisis que, en algún momento, atravesó uno de los Hermanos Lebrón.

“Era un tiempo muy fuerte y difícil para mí económicamente, busqué ayuda y nadie, supuestamente, pudo darme una mano, también tenía complicaciones en el amor y con esas perturbaciones en mi mente, en mi corazón y con mucha tristeza, escribí la canción”, expresó José Lebrón.

En 1980 y con la voz del legendario Pablo Lebrón, esta canción tuvo su primera versión. En aquel entonces, hizo parte del álbum ‘La Ley’, que se grabó en Nueva York bajo el sello Cotique.

“Podemos intentar hacer lo que hizo Pablo, pero ni nosotros ni nadie, y lo expreso con mucho respeto por todos los cantantes latinos, podrá hacerlo como él, pero este es nuestro homenaje. La disquera no quiso promocionar la canción en la radio en esa época y no queríamos que quedara más en el anonimato”, dijo Carlos Lebrón.

Por eso, 37 años después, los Hermanos Lebrón le rinden un homenaje a esa gran interpretación de su hermano mayor, fallecido en 2010.

”José escribió una canción encima de otra canción, le hizo algunos cambios maravillosos a la letra y la parte que más nos llegó a nosotros es la que dice que el hombre por su familia aguanta cualquier dolor”, explicó Carlos.

Aunque la letra es un elemento clave para el éxito de “Qué cosas”, los Hermanos Lebrón también le pusieron un sello inédito a esta nueva canción.

“Nuestras voces siempre han estado unidas en los coros de todos los temas. De hecho, eso es lo que hace nos diferencia de todas las agrupaciones de música latina y afroamericana. Pero, en esta ocasión, es la primera vez en 51 años de trayectoria, que cada uno de nosotros interpreta una estrofa dentro de una misma canción. Eso no había pasado antes”, afirmó Ángel Lebrón.







Entretanto, Frank aseguró que este nuevo tema se puede describir como “persistencia” durante una vida que estuvo marcada por la exclusión.

“La vida que hemos vivido como hermanos, como músicos, nos enseñó a no rendirnos, a no dejarnos caer, a mantener en alto el ánimo, pese a todo lo que hemos vivido, especialmente como negros, porque siempre hubo diferencias y preferencias, y nosotros estuvimos excluidos”, dijo.

En ese sentido, agregó que los Hermanos Lebrón siempre han insistido en llevar un mensaje sano y reflexivo.

“Para todos los que han vivido algo difícil: tomen la canción como una inspiración para salir adelante. Fuimos y seremos siempre cinco hermanos que nunca nos dejamos llevar por lo que otros querían y juntos logramos lo que queríamos, 51 años de trayectoria dan fe de ello”, concluyó Frank Lebrón.

“Qué Cosas” está disponible desde el pasado sábado 1 de abril de 2017 en todas las plataformas digitales y redes sociales de los Hermanos Lebrón.



Foto: prensa Hermanos Lebrón