"Que de ahora en adelante se comporten mejor que los demás años": deseos de las chirimías en Navidad

Estos grupos musicales autóctonos del Cauca, integrados por mujeres, hombres y hasta niños, se toman Popayán para alegrar las fiestas y enviar mensajes de paz.

“Queremos darle un ejemplo a toda la juventud, para que esta sea la que nos siga remplazando en las chirimías y no se pierda la tradición”, afirma Jesús Fernando Agredo, miembro de chirimía.

Los grupos recorren una a una las calles del centro histórico de Popayán llevando, con su música, mensajes de alegría y paz.

“El mensaje que yo les doy es que la cultura no se pierda, que se siga la tradición caucana, que es la chirimía, y pedirle apoyo al alcalde para que nos deje tocar aquí”, señala Mónica Benavides, integrante de chirimía.

Pero también representa para ellos la forma de conseguir algunos recursos para su familia.

“Veinte o treinta (mil), lo que recojamos, lo que nos den. Mejor dicho, uno no lo hace por venir a ganar plata, sino para distraerse. Es una alegría para uno”, asegura Rosalba Córdoba Alegría, miembro de chirimía.

Y con este aire autóctono de fiesta y alegría, estos artistas les desean no solo a los caucanos, sino a todos los colombianos, una feliz Navidad y próspero 2019.

“(Les deseamos) una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que de ahora en adelante se comporten mejor que los demás años”, concluye Ana Marleni Mellizo, integrante de chirimía.