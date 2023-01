¿Qué dicen empresarios sobre medidas anunciadas para evitar actos como el de Luigi 21 Plus en Cali?

Tras polémica por incitación a las drogas que hizo el reguetonero en un concierto, la Alcaldía determinó nuevas medidas para controlar ingreso de menores.

Además de declarar persona no grata al reguetonero puertorriqueño Luigi 21 Plus, las autoridades en Cali anunciaron medidas estrictas para los conciertos en los que haya menores de edad.

“Tienen que comprometerse que los contenidos en el concierto, los expresados por el artista, tienen que estar acorde a la presencia de menores”, dijo Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca.

Agregó que debe haber “controles mucho más estrictos, ojalá con lector de código de barras o, incluso, biométrico, para el ingreso de menores, porque se está presentando mucho ingreso de menores con contraseñas falsas”.

Para algunos empresarios que organizan conciertos en Cali, las medidas son buenas, pero insuficientes.

“El aplicar este tipo de medidas puede funcionar, pero que ojalá le permitiera a la gente también poder llegar sin tanto problema a un estadio o coliseo, que no lo roben, no lo atraquen, no lo maten y que esto sea el complemento a los controles que normalmente debería haber”, dijo Álvaro Gómez, representante de artistas internacionales.

Pero, además, este empresario llama la atención sobre los controles que debería ejercerse para que los jóvenes no accedan a los mismos contenidos en otros escenarios, como discotecas y en la calle.

“Entonces hay que vetar a la mayoría de artistas, sobre todo, de los géneros urbanos y el reguetón, que están viniendo a nuestro país a hacer sus conciertos como lo hacen en todas partes”, dijo Álvaro Gómez, representante de artistas internacionales.

Por su parte, el sicólogo Herney Bolaños asegura que es fundamental la tarea de los padres de familia, pues se debe tener en cuenta “cuál es el papel que cumple la familia en la educación, para que los hijos vayan o no a estos eventos”

“Y si asisten, qué clase de formación educación retroalimentación ellos tienen para poder afrontar unas expresiones artísticas que en algún momento nos pueden parecer disonantes”, dijo el también miembro del Colegio Colombiano de Sicología.

Según la Secretaría de Seguridad, los organizadores de eventos que no cumplan con los controles deberán asumir una multa.

Expertos aseguran que la protección de los menores de edad, en estos casos, les corresponde tanto a las autoridades como al organizador del evento y los padres de familia.

