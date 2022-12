¿Qué dijo? El comentario de J Balvin en sensual foto de la caleña Daniela Botero que desató polémica

El mensaje del cantante a la modelo Playboy no fue bien recibido por algunos de sus seguidores. Otros, sin embargo, supusieron que se trataba de una broma.

La hermosa Daniela Botero no deja de sorprender y cautivar a los usuarios de las redes sociales. En esta ocasión, la caleña publicó en Instagram una sensual imagen en la que luce sonriente portando una blusa blanca que dice: "I look better naked" (que en español significa "Luzco mejor desnuda").

Publicidad

"¿Qué dirán los vecinos? ¿Y los padres de los amigos de tu hija?", escribió J Balvin en la publicación de la vallecaucana.

Algunos internautas no vieron con muy buenos ojos el mensaje del reguetonero. Hubo quienes incluso lo calificaron de "hipócrita", mientras otros lo señalaron por las letras de sus canciones. "¿@jbalvin estás diciendo esto en serio?", cuestionó la usuaria @ariannabarretom.

"¿Por qué antes de juzgar no hacemos un autoanálisis, si es su música la que denigra a la mujer? Pero, si ellas suben una foto 'hot', ahí sí todo esté fétido y tergiversado, lo ve malo. Se ve hermosa, y no es morbo, es arte, aprende a diferenciar", dijo @peter_b_13.

Publicidad

Por su parte, otros seguidores hicieron sus propias reflexiones a partir del comentario del artista antioqueño. "Exacto, creo que se debe opinar y poner primero en TODO a los hijos. Cualquier cosa que hagan los padres afectan para bien o para mal a nuestros hijos", expresó @cristinapena01.

Primera edición de Playboy Colombia ya vio la luz y así luce la bella... También hubo personas que consideraron que no fue en serio el comentario que hizo J Balvin. Manifestaron que pudo haberse tratado de una broma o un halago hacia la PlayBoy, a quien él mismo sigue en Instagram.

Publicidad

"@jbalvin. ¡Dirán que es hermosa!", opinó en la misma imagen el popular youtuber mexicano @galatziaoficial.

¿Mala interpretación? No se sabe. Sin embargo, mensaje del artista obtuvo diversas respuestas a favor y en contra. Entre tanto, la fotografía, publicada en la tarde del domingo por la modelo, ha causado admiración entre sus seguidores.

Vea también: