¿Qué efectos podría traer la temporada de lluvias en Cali? Esto dicen autoridades

Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, señala que la ciudad está iniciando la segunda temporada de lluvias del año, que corresponde, por lo general, a octubre y noviembre. Aunque indica que en lo corrido del presente mes las precipitaciones han aumentado solo 6 % en comparación a lo normal en este periodo, explica los impactos que esta época podría acarrear a la capital vallecaucana.

El funcionario señala que las lluvias afectan factores como la salud, por el incremento de vectores y roedores, y la prestación de los servicios públicos, en especial el de agua potable. Por este motivo, la Administración Municipal ha implementado planes de contingencias en sus distintas dependencias para mitigar los riesgos.

Zamorano manifiesta que uno de los mayores riesgos es el del jarillón del Río Cauca, que de no ser blindado podría desbordarse y ocasionar gran pérdida de vidas. "En la temporada de lluvias las presiones laterales aumentan y las paredes, denominadas jarillones, empiezan a sentirse porque hay mayor aceleración del agua y más presión, de ocurrir un sismo, cuando el río esté a más de 800 metros cúbicos por segundos, esas paredes laterales pueden licuarse".

El secretario agrega que con las precipitaciones pueden presentarse varios fenómenos, entre ellos que aumente la turbiedad del río Cauca, cuyas plantas proveen de agua potable al 80 % de Cali, o que baje el oxígeno y el agua no podría ser potabilizada.

"Uno de los efectos es que nos podríamos quedar sin agua y si le avisamos a la gente se acaban los reservorios. Además, guardar agua no es un buen negocio, porque es una posible incubadora de vectores entonces a los dos días las redes de salud estarían al tope", dijo Zamorano.

El funcionario recomienda a la ciudadanía un adecuado manejo del vital líquido. "Tenemos que entender que el agua es como tirar diamantes, no podemos lavar y trapear con manguera, no podemos lavar los carros, debemos pensar en usar el segundo ciclo de la lavadora, tampoco tiene sentido que en el lavadero no haya una valvulita de ahorro de agua. Como siempre hemos tenido agua, no hemos pensado qué sería de nosotros sin ella", puntualiza.