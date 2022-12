¿Qué falló? El Mindo conquistó a la bella Laura Tobón pero, al final, se dio a la fuga

Con su palabrería, el instagramer caleño logró que la modelo bogotana cayera en sus redes. Sin embargo, él terminó echando a correr y "dejó el polvero".

Se trata de un divertido video que publicó el popular vallecaucano en su red social y que protagoniza junto a la hermosa Laura Tobón. ¿Qué hizo El Mindo para conquistar a esta bella mujer?

Mientras trotaba por un parque, el joven observó a Laura deprimida y, ambientado por el tema 'Escápate conmigo' de Ozuna y Wisin, aprovechó la situación y se acercó a ella para cautivarla.



De 'Criminal' a 'Haragán': la divertida parodia de El Mindo sobre... Sentada en una banca, ella le explicó que su novio no la valoraba, oportunidad que El Mindo no dejó pasar por alto.

"Realmente los hombres de hoy en día no valoran a las mujeres hermosas como tú. El hombre lo que necesita ver es que ya tienes un macho al lado que te valora y te respeta. Como dice el dicho: 'Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde'", le aconsejó.

Ya la tenía en el bolsillo, pero sucedió algo que no esperaba. El novio de Laura, un hombre moreno, alto y corpulento, interpretado por el actor chocoano Elkin Córdoba, llegó a aguarle la conquista a El Mindo, quien, al verlo, se dio a la fuga, como reza la exitosa canción de Luisito Carrión.







