¿Qué hacer con los hinchas que se salen de control? Esto dicen autoridades

Se reabre el debate a raíz de los desmanes registrados en Cali y Santa Marta, en el marco de los partidos del fútbol profesional colombiano que se jugaron el pasado fin de semana.

Once sillas de la tribuna sur del estadio Pascual Guerrero de Cali fueron arrancadas y lanzadas a la pista durante disturbios que protagonizaron hinchas inconformes con el desempeño del América, que quedó perdió su posibilidad de clasificar a la final de la Liga Águila al caer 3-0 ante Pasto.

Según el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, las sanciones no deberían cobijar a las barras, sino que se debe individualizar a los responsables.

“Sobre todo aquellos que dañaron unas sillas, que tiraron unas sillas, que tiraron, inclusive, botellas de licor de vidrio en la pista, hay que revisar, sobre todo hay que mirar unos vídeos y unas cámaras y hay que individualizar”, señala el funcionario.

Para ello, es necesario aplicar los controles que contemplan las normas vigentes.

“Implementar de una vez todas aquellas medidas como biométricos, detectores de metales, con esos anillos de seguridad, que permitan que las personas que ingresen a los escenarios deportivos sean personas que no estén alicoradas, con ningún tipo de sustancias alucinógena”, anota Montoya.

La Policía considera que el programa que se adelanta con las barras del Deportivo Cali y América ha disminuido la violencia dentro de los estadios.

“Se ha logrado que este año los incidentes no se hayan presentado con mayor frecuencia. Este fue creo que el único incidente en lo que va corrido del año, pero esperamos que se siga trabajando y se logre parar la violencia en el estadio”, dijo coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía de Cali.

Las dos personas que ingresaron a la cancha para tratar de agredir a los jugadores deberán pagar una multa de un salario mínimo mensual.

Pero, si se aplica la ley, se les podría imponer otra multa de 5 a 10 salarios mínimos mensuales y suspender su ingreso al estadio de 6 meses y 3 años.

El comité local de fútbol se reunirá entre este martes y miércoles para analizar las medidas, definir qué se hará frente a las personas que ingresaron a la cancha y tratar de identificar a las otras que dañaron las sillas y las tiraron. América de Cali tendrá que pagarlas.

Este hecho se suma a los disturbios protagonizados por hinchas de Millonarios durante la tarde del pasado sábado en el sector turístico de El Rodadero en Santa Marta, donde se enfrentaron a la Policía. Incluso, una joven de 20 años fue víctima de un brutal ataque por parte de seguidores del equipo embajador.

Los desmanes se registraron previo al juego entre Millonarios y Unión Magdalena, que terminó igualado a un gol.

